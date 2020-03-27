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Николай Козеко: «Вот как я могу уехать? Я вот это создавал с нуля. Я один многие годы собирал вот этот коллектив»

27 марта 2020 22:11
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Тренер откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вам, наверняка, предлагали уехать работать за границу. Почему отказались?

Николай Козеко: «Вот как я могу уехать? Я вот это создавал с нуля. Я один многие годы собирал вот этот коллектив»-1

Николай Козеко, тренер национальной сборной по фристайлу:
Мне давно уже не предлагают. Когда были первые успехи, завоёванные медали – приглашали, было достаточно много интересных приглашений. Но я сказал – нет. Вот как я могу уехать? Я вот это создавал с нуля. Я один многие годы собирал вот этот коллектив. Долгие годы, вообще сам, самостоятельно «склеивал» этот вид спорта – все эти программы, все эти направления разрабатывал. И как я брошу? Это же моё детище. Мне же интересно – здесь всё моё.

Также в интервью Николай Козеко рассказал:

– как в детстве жил в землянке в Мачулищах

– о встречах с Бровкой, Мележем и Шамякиным

– как после развала СССР спортсмены уходили в «шопные» дела

– присматривается ли к каким-то зарубежным спортсменам, чтобы пригласить в сборную

– об Instagram  и почему видеоролики, как увлечение – это хорошо

Смотрите 29 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.

# Фристайл # Николай Козеко # Вадим Щеглов

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