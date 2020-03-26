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Главный тренер ГК «СКА-Минск» о матче с БГК им. Мешкова: Очень жаль, что игра будет при пустых трибунах

26 марта 2020 14:23
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Новости Беларуси. 28 марта состоится очередное белорусское гандбольное классико, сообщили в программе «СТВ-Спорт». СКА примет своего принципиального оппонента – БГК имени Мешкова.

Главный тренер ГК «СКА-Минск» о матче с БГК им. Мешкова: Очень жаль, что игра будет при пустых трибунах-1

При победе брестчан они автоматически становятся чемпионами страны. В случае виктории минчан они сохранят математические шансы на победу в турнире. Как было объявлено ранее, этот матч пройдет без поддержки зрителей.

Главный тренер ГК «СКА-Минск» о матче с БГК им. Мешкова: Очень жаль, что игра будет при пустых трибунах-4

Игорь Папруга, главный тренер ГК «СКА-Минск»:
Желание огромное сражаться есть. Очень жаль, конечно, в силу обстоятельств, которые происходят в мире, что игра будет при пустых трибунах. Всегда нам болельщики помогали. И не от нас зависит, что мы играем при пустых трибунах.

Главный тренер ГК «СКА-Минск» о матче с БГК им. Мешкова: Очень жаль, что игра будет при пустых трибунах-7

# Гандбол # Игорь Папруга # Фотофакт

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