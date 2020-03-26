Главный тренер ГК «СКА-Минск» о матче с БГК им. Мешкова: Очень жаль, что игра будет при пустых трибунах

При победе брестчан они автоматически становятся чемпионами страны. В случае виктории минчан они сохранят математические шансы на победу в турнире. Как было объявлено ранее, этот матч пройдет без поддержки зрителей.

Игорь Папруга, главный тренер ГК «СКА-Минск»:

Желание огромное сражаться есть. Очень жаль, конечно, в силу обстоятельств, которые происходят в мире, что игра будет при пустых трибунах. Всегда нам болельщики помогали. И не от нас зависит, что мы играем при пустых трибунах.