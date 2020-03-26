НХЛ. Драфт-2020 перенесён на неопределённый срок из-за коронавируса

Новости США. НХЛ из-за пандемии коронавируса перенесла на неопределенный срок драфт-2020, просмотр проспектов и церемонию вручения наград по итогам сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Драфт должен был пройти 26-27 июня в Монреале, а вручение наград было назначено на 18 июня в Лас-Вегасе. НХЛ определит новые даты проведения мероприятий после прояснения ситуации с коронавирусом.

Напомним, регулярный сезон НХЛ был приостановлен 12 марта. Руководство лиги рассматривает различные варианты возобновления чемпионата, в том числе розыгрыш Кубка Стэнли в августе.