«Никогда не думала, что они пойдут в спорт». Почему дети спортсменов часто продолжают дело родителей?

Юлия Силипицкая, специальный корреспондент:

Разве классики могли предположить, что в будущем женщина помимо воспитания детей будет работать в спорте? Работать так, чтобы всех на лопатки бросать. То есть сперва всех побросала, потом пошла научила своих собственных детей бросать, а потом лихим вечерком, как ни в чем не бывало мужа слушает, чад балует, скотинку лелеет. А ее господин ублажает взглядом нежным… Прямо как Игорь Северянин в своем произведении. И обязала необязанно

Своею верою восторженной,

Чтоб все душой ей было сказано,

Отторгнувшею и отторженной. И оттого лишь к ней коронная

Во мне любовь неопалимая,

К ней, кто никем не превзойденная,

К ней, кто никем не заменимая!

Юрий Рыбак, главный тренер сборной Беларуси по самбо:

Это наша гордость, наше белорусское достояние – женская сила, ваши улыбки. Наши самбистки выходят на ковер, но при этом они очень женственные. Любая девочка должна уметь себя защитить. Марина Жарская работает спортсменом 20 лет, за этот период она 13 раз вступала на европейский пьедестал, пять – на наивысшую ступень. Столько же пробивала мир, в 2016-м он был победным, остальные по мелочам – бронзовые и серебряные. Ну и, конечно, главная победа – это то, что Марина вышла замуж и родила двоих детей. Теперь надо думать и о будущем чад.

Марина Жарская, чемпионка мира и Европы по самбо:

Спорт дал мне уверенность в себе, жизненную энергию, статус, финансовую стабильность, очень много позитивных эмоций за все эти годы, крутую команду. Спорт – это мои дети. Я счастлива, что у меня двое замечательных детей. Никогда не думала, что они пойдут в спорт. Даже в сборной с девчонками обсуждали, что моя жизнь никогда в жизни не станет борцом. Видимо, это судьба. Дети постоянно находились в зале, им понравился больше этот вид спорта, чем те, которые я навязывала. Начала дочери художественную гимнастику... Я сама пришла из гимнастики – чего хотеть от дочери? Со своими детьми тяжело работать, скажу честно. Если из моих детей кто-то станет олимпийским чемпионом, я пойму, что выполнила свой материнский долг, свой спортивный долг, долг перед Родиной. Сердце всегда болит сильнее за своих детей, а когда они на ковре, надо выключить чувства и вместе с ними идти к их победе.

Марина Жарская:

Все хорошо, правильно, ты всегда сосредоточена, должна быть готова. Попробуй вырвать за ноги. Алисия знает сладость побед, бывали и огорчения, поражения, но гораздо реже. Девчонке почти 13, в ее активе около 40 наград с разных турниров. Самое лучшее восстановление от пережитых эмоций – милый дом. В этом уютном уголке папа, мама и дети, любовь и счастье.

Вадим Жарский, муж Марины:

Я купаюсь как сыр в масле. Мы столько лет живем, красавица, умница, любимая. Вкусно готовит. Она всегда мне все наглаживает. Я с ней уверен. Марина Жарская:

Сладости для радости, кто проиграет, тот остается без всего.