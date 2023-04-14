«Настоящая женщина должна быть нежной, доброй, заботливой». Влияет ли профессиональный спорт на личную жизнь?

Юлия Силипицкая, специальный корреспондент:

Не спешите делать выводы. Когда спорт был на стадии своего становления и не было предпосылок, чтобы женщина окунулась с головой в эту профессию – спортсменка, классики писали, в частности цитирую Николая Некрасова, одного из моих любимых поэтов: В игре ее конный не словит,

В беде не сробеет, спасет;

Коня на скаку остановит,

В горящую избу войдет! Вот знал Николай Алексеевич, что в будущем женщины будут такими же. Она давно сделала свой выбор. Ее профессия не для слабонервных. График работы скользящий, выходные вмещают пару-тройку часов между сменами. В ее дамской сумочке с помадой и телефоном то, что шокирует самых сильных мужчин.

У меня много залов, в которых я занимаюсь, но дорога к этому залу, моему самому любимому, находится на улице Октябрьской, где я черпаю свое вдохновение, заряжаюсь энергией, релаксирую.

Эта улица раньше называлась Ляховская, а позже Ворошилова. Сейчас это улица Октябрьская. Посмотрите, какая красота, какое искусство, как красиво разукрашены эти стены. Эту улицу разрисовывали не только белорусские художники, но и художники из Бразилии. Кстати, на этой улице еще снимали фильм «Стиляги».

Сейчас иду и вспоминаю свое детство, когда я дружила практически с одними мальчиками. У нас была одна очень классная игра в квадрат, когда 4 квадрата, каждый стоит в своем квадрате, мы играли в мяч, друг другу перебрасывая его.

Качели – это воспоминание детства, раньше даже солнышко крутила. Очень важно находить время для себя, немного помыслить, подумать, вспомнить интересные истории из своего детства, из своей жизни. Сейчас это просто стол, а раньше можно было много побегать и полазить.

Красивая картина. Я, кстати, Лев. Релакс закончен, теперь пора и поработать. В небольшом спортивном зале Алена преобразилась.

Алена Лешкевич, пятикратная чемпионка мира по таиландскому боксу:

Догадались уже, кто я? Я Алена Лешкевич, заслуженный мастер спорта Беларуси по таиландскому боксу. Я многократная чемпионка мира и Европы, чемпионка Беларуси по тайскому боксу. Наверное, вам интересно, почему именно тайский бокс. Я вам расскажу. В детстве я дружила в основном с ребятами, вместе с ними пошла на секцию по тайскому боксу. Выступила на соревнованиях один раз, меня затянуло. Я поняла, что чувство победы меня просто захлестнуло и смотивировало, чтобы продолжить заниматься этим совершенно не женским видом спорта. Настоящая женщина должна быть нежной, доброй, заботливой, любящей. А настоящая чемпионка должна быть дерзкой, сильной и уверенной в себе, чтобы достигать максимальных результатов. Благодаря своему мужу я могу чувствовать себя нежной, слабой, уверенной в себе, потому что я чувствую его любовь и заботу. Спрашиваем у мужа, так как именно он здесь ее тренер, легко ли жить с такой амазонкой?

Тимур Буров, муж Алены Лешкевич, серебряный призер чемпионата Европы по таиландскому боксу:

Это уникальный человек, очень добрый, во всех моментах у нас взаимопонимание. Я не агрессор, бывают моменты, когда у меня накипает, но я ищу моменты для примирения. Похоже, что в семье разлада нет и ребята вместе строят свое счастливое будущее. Тимур Буров:

С Аленой мы уже 10 лет, даже больше. На протяжении этого времени она остается для меня таким же интересным, порой загадочным, целеустремленным человеком, во многом она пример для меня. Я люблю подарки дарить не в праздники. Алена Лешкевич:

Он может сделать замечательный день, прогулки, рестораны, но при этом не подарить подарок. Он может потом подарить мне миллион подарков без праздника, почему-то у него такая особенность, что ему не нужен праздник. Иногда он может обратить внимание на других, когда она разрешает.