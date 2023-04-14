Прямой эфир

«Настоящая женщина должна быть нежной, доброй, заботливой». Влияет ли профессиональный спорт на личную жизнь?

14 апреля 2023 17:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Юлия Силипицкая, специальный корреспондент:
Не спешите делать выводы. Когда спорт был на стадии своего становления и не было предпосылок, чтобы женщина окунулась с головой в эту профессию – спортсменка, классики писали, в частности цитирую Николая Некрасова, одного из моих любимых поэтов:

В игре ее конный не словит,
В беде не сробеет, спасет;
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет!

Вот знал Николай Алексеевич, что в будущем женщины будут такими же.

Она давно сделала свой выбор. Ее профессия не для слабонервных. График работы скользящий, выходные вмещают пару-тройку часов между сменами. В ее дамской сумочке с помадой и телефоном то, что шокирует самых сильных мужчин.

«Настоящая женщина должна быть нежной, доброй, заботливой». Влияет ли профессиональный спорт на личную жизнь?-1

У меня много залов, в которых я занимаюсь, но дорога к этому залу, моему самому любимому, находится на улице Октябрьской, где я черпаю свое вдохновение, заряжаюсь энергией, релаксирую. 

«Настоящая женщина должна быть нежной, доброй, заботливой». Влияет ли профессиональный спорт на личную жизнь?-4

Эта улица раньше называлась Ляховская, а позже Ворошилова. Сейчас это улица Октябрьская. Посмотрите, какая красота, какое искусство, как красиво разукрашены эти стены. Эту улицу разрисовывали не только белорусские художники, но и художники из Бразилии. Кстати, на этой улице еще снимали фильм «Стиляги».

«Настоящая женщина должна быть нежной, доброй, заботливой». Влияет ли профессиональный спорт на личную жизнь?-7

Сейчас иду и вспоминаю свое детство, когда я дружила практически с одними мальчиками. У нас была одна очень классная игра в квадрат, когда 4 квадрата, каждый стоит в своем квадрате, мы играли в мяч, друг другу перебрасывая его.

«Настоящая женщина должна быть нежной, доброй, заботливой». Влияет ли профессиональный спорт на личную жизнь?-10

Качели – это воспоминание детства, раньше даже солнышко крутила. Очень важно находить время для себя, немного помыслить, подумать, вспомнить интересные истории из своего детства, из своей жизни. Сейчас это просто стол, а раньше можно было много побегать и полазить.

«Настоящая женщина должна быть нежной, доброй, заботливой». Влияет ли профессиональный спорт на личную жизнь?-13

Красивая картина. Я, кстати, Лев. Релакс закончен, теперь пора и поработать.

В небольшом спортивном зале Алена преобразилась.

«Настоящая женщина должна быть нежной, доброй, заботливой». Влияет ли профессиональный спорт на личную жизнь?-16

Алена Лешкевич, пятикратная чемпионка мира по таиландскому боксу:
Догадались уже, кто я? Я Алена Лешкевич, заслуженный мастер спорта Беларуси по таиландскому боксу. Я многократная чемпионка мира и Европы, чемпионка Беларуси по тайскому боксу. Наверное, вам интересно, почему именно тайский бокс. Я вам расскажу. В детстве я дружила в основном с ребятами, вместе с ними пошла на секцию по тайскому боксу. Выступила на соревнованиях один раз, меня затянуло. Я поняла, что чувство победы меня просто захлестнуло и смотивировало, чтобы продолжить заниматься этим совершенно не женским видом спорта.

Настоящая женщина должна быть нежной, доброй, заботливой, любящей. А настоящая чемпионка должна быть дерзкой, сильной и уверенной в себе, чтобы достигать максимальных результатов. Благодаря своему мужу я могу чувствовать себя нежной, слабой, уверенной в себе, потому что я чувствую его любовь и заботу.

Спрашиваем у мужа, так как именно он здесь ее тренер, легко ли жить с такой амазонкой?

«Настоящая женщина должна быть нежной, доброй, заботливой». Влияет ли профессиональный спорт на личную жизнь?-19

Тимур Буров, муж Алены Лешкевич, серебряный призер чемпионата Европы по таиландскому боксу:
Это уникальный человек, очень добрый, во всех моментах у нас взаимопонимание. Я не агрессор, бывают моменты, когда у меня накипает, но я ищу моменты для примирения.

Похоже, что в семье разлада нет и ребята вместе строят свое счастливое будущее.

Тимур Буров:
С Аленой мы уже 10 лет, даже больше. На протяжении этого времени она остается для меня таким же интересным, порой загадочным, целеустремленным человеком, во многом она пример для меня. Я люблю подарки дарить не в праздники.

Алена Лешкевич:
Он может сделать замечательный день, прогулки, рестораны, но при этом не подарить подарок. Он может потом подарить мне миллион подарков без праздника, почему-то у него такая особенность, что ему не нужен праздник.

Иногда он может обратить внимание на других, когда она разрешает.

«Настоящая женщина должна быть нежной, доброй, заботливой». Влияет ли профессиональный спорт на личную жизнь?-22

Алена Лешкевич:
Ближайшие планы на будущее – победа на чемпионате мира. А в будущем стать матерью.

В паре они великолепны.

Тимур Буров:
Сила женщины, несмотря на такие сильные удары, оставаться слабой для мужчин. А мы, мужчины, будем сильными.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Белорусские спортсмены # Юлия Силипицкая # Алена Лешкевич # Тимур Буров # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Атмосфера очень благожелательная». В Минске продолжаются Олимпийские дни молодёжи по волейболу
14 апреля 2023 15:00

«Атмосфера очень благожелательная». В Минске продолжаются Олимпийские дни молодёжи по волейболу

В «Стайках» завершился открытый Кубок Беларуси по спортивной гимнастике
14 апреля 2023 14:53

В «Стайках» завершился открытый Кубок Беларуси по спортивной гимнастике

Белорусская лыжница Шканова взяла золото и бронзу на международных стартах в России
14 апреля 2023 14:22

Белорусская лыжница Шканова взяла золото и бронзу на международных стартах в России