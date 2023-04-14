«Мотивируйте нас и делайте мир только лучше». Спортсмен рассказал, как важна женская поддержка

Юлия Силипицкая, специальный корреспондент:

Женская сила, если измерять ее в килограммах, весьма внушительная. Но порой женская сила нужна для другого. Опять обратимся к классикам. Александр Блок, пожалуйста. Одной тебе, тебе одной,

Любви и счастия царице,

Тебе прекрасной, молодой

Все жизни лучшие страницы! Ни верный друг, ни брат, ни мать

Не знают друга, брата, сына,

Одна лишь можешь ты понять

Души неясную кручину. Мы заглянули в одну интересную семью, здесь сила и любовь живут уже как 14 лет вместе, так что время их обвенчало в силу любви.

Юлия Асаенок, бронзовый призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике:

Папа у нас приехал на сборы, мы стараемся сделать максимально похожие условия как в Стайках: первое, второе, третье, компот. Идемте, я вам покажу фотографии.

Вот соревнования, на которых мы познакомились. Атлетика дала мне моего дорогого и любимого мужа, мою семью, моих друзей, много путешествий, связанных со спортом. Я уходила в другую сферу, я работала юрисконсультом. Когда ты уходишь из спорта, ты должен уходить для себя, понимать, что ты сделал все, то есть какое-то опустошение должно быть. Я вернулась, мы решили, что будем готовиться на чемпионат Европы. Я выступила на чемпионате страны в 2018 году, я заняла там первое место в новой категории. Решили, что будем пробовать в 45-ю категорию, будем пробовать выступать. Юлия Асаенок, в девичестве Рипинская, до декретного отпуска работала спортсменом, инструктором по тяжелой атлетике. Чемпионаты мира и Европы посещала. В рабочем весе до 45 килограммов умудрилась поднять (вырвать и толкнуть) 150. Вот девчушка-то… Юлия Асаенок:

По поводу телевидения у меня не столько много опыта, чтобы красиво разговаривать, красиво преподносить информацию, но в голове у меня очень много идей и фантазий, как бы это красиво звучало и выглядело. Может, если бы была команда, которая меня понимала, мы вместе бы делали, как мы сейчас делаем с мужем, мы стараемся, он свои тренировки выкладывает в интернет, мы советуемся. Конечно, цель была Олимпиада, но в их жизнь постучался Михаил. Юлия Асаенок:

Нам год исполнился. Стереотипы, связанные с тяжелой атлетикой: женщины боятся, что не выйдут замуж, что не родят. Вот вам пример, я вышла замуж, счастлива, у меня есть ребенок, у нас все прекрасно.

Первый наш ребенок, которого мы выхаживали, готовились стать родителями, назвали Рио-де-Жанейро в честь Олимпийских игр.

– Приглянулся он мне. Не скажу, что у нас была любовь с первого взгляда.

– А у меня сразу любовь к Юльке. Я ее увидел на соревнованиях тогда, в 2009 году, я ее пригласил в кафе, у нас общие друзья были. Мы сели, поговорили, выпили кофе, заказали еды. Общие интересы в спорте. Я ездил в Брестскую крепость, красиво ей рассказывал об этом, потом почти всю ночь болтали с ней, общались. Может со мной на сборы поедешь, будешь готовить и там?

– Я только за. Я сначала готовлю своим мужчинам, потом мама кушает. Наш интерес – это спорт. На этом и сошлись.

– Сейчас у нас подготовка к чемпионату республики. Юля сейчас вкладывает все силы в мою подготовку. Я ей благодарен за это, потому что она замечательная, она меня понимает, что для меня это важно. Тренируемся в училище олимпийского резерва, тренерский состав забронировали.

– Минут 20 хватит на пробежку?

– Минут 30.

– Я поиграю с Мишкой на площадке.

Юлия Асаенок:

Я обожаю спорт, поэтому ждите меня скоро с новыми победами и на пьедестале. – Если бы не было женщин, мы бы в каменном веке жили. Мы все для них делаем, стараемся, они нас вдохновляют. Спортсмен – это некий пилигрим, разлуки в семье Асаенков не редкость, но все знают цель. Петр выехал на спортивные сборы.