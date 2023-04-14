«Атмосфера очень благожелательная». В Минске продолжаются Олимпийские дни молодёжи по волейболу
Новости Беларуси. В Минске продолжаются Олимпийские дни молодежи по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На этот раз лучших определяют женские коллективы, укомплектованные девушками 2006-2007 годов рождения. 14 апреля состоялся предпоследний день старта.
В финальной стадии республиканских соревнований отношения выясняют дружины всех областей страны и сборная Минска. Важно отметить, что для многих девушек данный турнир – последний на детском уровне и впереди у них начало клубной карьеры. А Олимпийские дни молодежи способны дать им неплохой старт на взрослом уровне. Помимо прочего, победители чемпионата получат льготы на поступление в Белорусский государственный университет физической культуры.
Наталья Бутакова, тренер команды Брестской области:
Это просто праздник волейбола, мне кажется, это надолго запомнится. И кто был в сборной области, потом рассказывают в раздевалках: «Мне кажется, это огромный стимул для других и я буду стараться, я попаду туда». Посмотрите на уровень конкуренции, все стараются, то есть игры сами по себе интересные. Нет, что кто-то явно слабый, и девчонки все друг друга знают уже. Это очень приятно, тренеры друг друга знают, все девчонки здороваются. Атмосфера очень благожелательная.
Олимпийские дни молодежи по волейболу среди женских команд завершатся в субботу, 15 апреля. В этот день будет сыгран последний тур и определены победители и призеры.