«Атмосфера очень благожелательная». В Минске продолжаются Олимпийские дни молодёжи по волейболу

В финальной стадии республиканских соревнований отношения выясняют дружины всех областей страны и сборная Минска. Важно отметить, что для многих девушек данный турнир – последний на детском уровне и впереди у них начало клубной карьеры. А Олимпийские дни молодежи способны дать им неплохой старт на взрослом уровне. Помимо прочего, победители чемпионата получат льготы на поступление в Белорусский государственный университет физической культуры.

Наталья Бутакова, тренер команды Брестской области:

Это просто праздник волейбола, мне кажется, это надолго запомнится. И кто был в сборной области, потом рассказывают в раздевалках: «Мне кажется, это огромный стимул для других и я буду стараться, я попаду туда». Посмотрите на уровень конкуренции, все стараются, то есть игры сами по себе интересные. Нет, что кто-то явно слабый, и девчонки все друг друга знают уже. Это очень приятно, тренеры друг друга знают, все девчонки здороваются. Атмосфера очень благожелательная.