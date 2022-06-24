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Футбол. Женская сборная Беларуси сыграла против команды Чехии в квалификации ЧМ

24 июня 2022 20:39
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по футболу в Белграде провела квалификационный поединок чемпионата мира-2023 против команды Чехии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. Женская сборная Беларуси сыграла против команды Чехии в квалификации ЧМ-1

Белоруски начали матч активно и бойко. К 19-й минуте наша команда вела со счетом 2:0. Оба мяча в свой актив записала Виктория Валюк. В первом тайме сборная Чехии сумела отквитать один мяч – на перерыв команды ушли со счетом 2:1 в пользу белорусок. 

Итоговый счет игры не изменился.

# Футбол Беларуси # Виктория Валюк # Фотофакт

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