Футбол. Женская сборная Беларуси сыграла против команды Чехии в квалификации ЧМ

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по футболу в Белграде провела квалификационный поединок чемпионата мира-2023 против команды Чехии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруски начали матч активно и бойко. К 19-й минуте наша команда вела со счетом 2:0. Оба мяча в свой актив записала Виктория Валюк. В первом тайме сборная Чехии сумела отквитать один мяч – на перерыв команды ушли со счетом 2:1 в пользу белорусок.