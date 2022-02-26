Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович провёл сотый матч в НХЛ

К сожалению, это не помогло его команде «Нью-Джерси» победить. «Дьяволы» в гостях уступили «Чикаго» со счетом 5:8. Шарангович провел на льду 18 минут и 24 секунды. Теперь на счету белоруса 26 баллов в 46 поединках. При этом Егор набирает очки в шести последних дуэлях. Игра с «ястребами» была сотой в карьере Шаранговича в НХЛ.

Отличился в НХЛ и белорусский защитник Владислав Колячонок. Его «Аризона» дома обыграла «Вегас» – 3:1. Колячонок провел на льду 14 минут 48 секунд, нанес два броска, применил три силовых приема и допустил одну потерю.