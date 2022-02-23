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Соболенко обыграла Тайхманн и вышла в четвертьфинал турнира в Дохе

23 февраля 2022 22:02
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Новости Беларуси. Белоруска Арина Соболенко одержала очередную красивую победу на турнире категории 1 000 в Дохе. Соперница Жиль Тайхманн была повержена в двух сетах – 6:2, 6:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Соболенко обыграла Тайхманн и вышла в четвертьфинал турнира в Дохе-1

Еще одна потрясающая виктория была зафиксирована накануне. В 1/16 финала вторая ракетка мира уверенно обыграла француженку Ализе Корне – 6:2, 6:2. Поединок продолжался 1 час и 14 минут. Эта игра оставила приятное послевкусие. Белоруска допустила лишь 4 двойные ошибки. А процент выигранных очков на первой подаче составил 83. Кажется, наша спортсменка постепенно возвращает игру, которая уже позволяла ей брать титулы.  

# Теннис # Арина Соболенко # Жиль Тайхманн # Ализе Корне # Фотофакт

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