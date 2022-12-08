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Биатлон. Динара Алимбекова заняла второе место в спринте на этапе Кубка России

08 декабря 2022 12:45
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Новости Беларуси. Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова завоевала серебряную медаль спринтерской гонки в рамках третьего этапа Кубка России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Биатлон. Динара Алимбекова заняла второе место в спринте на этапе Кубка России-1

Девушка допустила ошибку на первом же огневом рубеже, но промах ее не подкосил, она уверенно завершила гонку на втором месте. Золотой медалистке Динара проиграла чуть более 30 секунд.

А ранее на старт вышли парни. В мужском спринте лучшим из наших стал Антон Смольский. Он с одним штрафным кругом финишировал пятым. Белорус Максим Воробей на огневых рубежах допустил две осечки и расположился на 9-м месте итогового протокола.

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# Биатлон # Динара Алимбекова-Смольская # Антон Смольский # Максим Воробей # Фотофакт

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