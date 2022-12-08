Биатлон. Динара Алимбекова заняла второе место в спринте на этапе Кубка России

Девушка допустила ошибку на первом же огневом рубеже, но промах ее не подкосил, она уверенно завершила гонку на втором месте. Золотой медалистке Динара проиграла чуть более 30 секунд.

А ранее на старт вышли парни. В мужском спринте лучшим из наших стал Антон Смольский. Он с одним штрафным кругом финишировал пятым. Белорус Максим Воробей на огневых рубежах допустил две осечки и расположился на 9-м месте итогового протокола.