За отстранение белорусов и россиян Британскую ассоциацию лаун-тенниса оштрафовали на миллион долларов

Ассоциация теннисистов-профессионалов оштрафовала Британскую ассоциацию лаун-тенниса за решение отстранить белорусских и российских спортсменов от турниров под своей эгидой летом 2022 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сумма штрафа оценивается в миллион долларов. Также организации угрожают исключением из тура, если она не допустит атлетов на турнир серии Большого шлема – Уимблдон, в 2023 году. Отметим, ранее аналогичный штраф британцы получили и от Женской теннисной ассоциации.