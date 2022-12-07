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За отстранение белорусов и россиян Британскую ассоциацию лаун-тенниса оштрафовали на миллион долларов

07 декабря 2022 19:02
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Ассоциация теннисистов-профессионалов оштрафовала Британскую ассоциацию лаун-тенниса за решение отстранить белорусских и российских спортсменов от турниров под своей эгидой летом 2022 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За отстранение белорусов и россиян Британскую ассоциацию лаун-тенниса оштрафовали на миллион долларов-1

Сумма штрафа оценивается в миллион долларов. Также организации угрожают исключением из тура, если она не допустит атлетов на турнир серии Большого шлема – Уимблдон, в 2023 году. Отметим, ранее аналогичный штраф британцы получили и от Женской теннисной ассоциации.

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# Теннис # Фотофакт

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