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НХЛ. Шарангович отметился одной заброшенной шайбой в матче «Нью-Джерси» и «Оттавы»

27 апреля 2022 13:39
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Белорус Егор Шарангович продолжает пополнять свою копилку результативными балами. В рамках регулярного чемпионата НХЛ его «Нью-Джерси» уступил в овертайме «Оттаве», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

НХЛ. Шарангович отметился одной заброшенной шайбой в матче «Нью-Джерси» и «Оттавы»-1

Наш земляк забросил шайбу, позволившую перевести игру в дополнительную пятиминутку. Всего форвард провел на площадке 18 минут 34 секунды, нанес четыре броска, совершил один перехват и одну потерю.

В нынешнем сезоне Шарангович заработал 46 бомбардирских баллов в 74 матчах.

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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