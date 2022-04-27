НХЛ. Шарангович отметился одной заброшенной шайбой в матче «Нью-Джерси» и «Оттавы»

Белорус Егор Шарангович продолжает пополнять свою копилку результативными балами. В рамках регулярного чемпионата НХЛ его «Нью-Джерси» уступил в овертайме «Оттаве», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш земляк забросил шайбу, позволившую перевести игру в дополнительную пятиминутку. Всего форвард провел на площадке 18 минут 34 секунды, нанес четыре броска, совершил один перехват и одну потерю.

В нынешнем сезоне Шарангович заработал 46 бомбардирских баллов в 74 матчах.