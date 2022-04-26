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«Дети показывают взрослый теннис». Юные теннисисты открыли летний сезон

26 апреля 2022 15:25
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Новости Беларуси. В эти дни на открытых хардовских кортах минской спортивной школы «Смена» проходит открытое первенство СДЮШОР по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Эти старты являются этапом подготовки к первенству Беларуси, которое традиционно проходит летом.  

«Дети показывают взрослый теннис». Юные теннисисты открыли летний сезон-1

На турнир заявились 40 юных теннисистов до 16 лет. Ребята определят сильнейших как в одиночном разряде, так и в парном. Отметим, что сегодня, несмотря на молодость, подрастающее поколение демонстрирует довольно зрелый теннис, хотя и с определенными нюансами.  

«Дети показывают взрослый теннис». Юные теннисисты открыли летний сезон-4

Дмитрий Татур, директор СДЮШОР по теннису «Смена»:  
Хотелось открыть сезон пораньше. Получилось, сетки почти полные. Дети показывают взрослый теннис. Конечно, не на таких скоростях и, может быть, не настолько технически грамотно оснащены еще к этому возрасту. Но вообще и в 12, и в 14, и в 16 это мини-чемпионы, которые через пять-шесть лет, прибавив в скорости и функциональной готовности, будут, надеюсь, достойно представлять нашу страну на международных аренах.  

«Дети показывают взрослый теннис». Юные теннисисты открыли летний сезон-7

Параллельно на закрытых кортах стартовал турнир для детей. В нем ведут борьбу 77 юных теннисистов в двух возрастных категориях: до 9 и до 10 лет. Финалы соревнований намечены на пятницу, 29 апреля.  

# Теннис # Дмитрий Татур # Фотофакт

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