«Дети показывают взрослый теннис». Юные теннисисты открыли летний сезон

Новости Беларуси. В эти дни на открытых хардовских кортах минской спортивной школы «Смена» проходит открытое первенство СДЮШОР по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Эти старты являются этапом подготовки к первенству Беларуси, которое традиционно проходит летом.

На турнир заявились 40 юных теннисистов до 16 лет. Ребята определят сильнейших как в одиночном разряде, так и в парном. Отметим, что сегодня, несмотря на молодость, подрастающее поколение демонстрирует довольно зрелый теннис, хотя и с определенными нюансами.

Дмитрий Татур, директор СДЮШОР по теннису «Смена»:

Хотелось открыть сезон пораньше. Получилось, сетки почти полные. Дети показывают взрослый теннис. Конечно, не на таких скоростях и, может быть, не настолько технически грамотно оснащены еще к этому возрасту. Но вообще и в 12, и в 14, и в 16 это мини-чемпионы, которые через пять-шесть лет, прибавив в скорости и функциональной готовности, будут, надеюсь, достойно представлять нашу страну на международных аренах.