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Теннис. Белорус Илья Ивашко успешно стартовал на турнире в Мюнхене

26 апреля 2022 18:07
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Новости Беларуси. Для Александры Саснович грунтовый сезон начался неудачно: сначала снятие с турнира в Стамбуле, затем – поражение в первом же матче квалификации соревнований в Мадриде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Теннис. Белорус Илья Ивашко успешно стартовал на турнире в Мюнхене-1

Александра – 50-й номер мирового рейтинга – уступила сербской теннисистке Данке Ковинич (114-я в рейтинге) со счетом 4:6, 2:6. Во втором сете Саснович не смогла взять ни одной своей подачи.  

Теннис. Белорус Илья Ивашко успешно стартовал на турнире в Мюнхене-4

Илья Ивашко успешно стартовал на турнире в Мюнхене. Наш теннисист в матче 1/16 финала встречался с американцем Маккензи Макдональдом. Первый сет выиграл Ивашко со счетом 6:4, во втором сильней был его соперник – 6:3. В решающей партии Илья взял верх со счетом 6:3 и благополучно вышел в следующий раунд.  

Теннис. Белорус Илья Ивашко успешно стартовал на турнире в Мюнхене-7

В среду, 27 апреля, в стартовом матче на турнире в Мюнхене белорус Егор Герасимов встретится с австралийцем Джоном Миллманом.  

# Теннис # Илья Ивашко # Джон Миллман # Маккензи Макдональд # Александра Саснович # Егор Герасимов # Данка Ковинич # Фотофакт

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