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Генерал-полковник запаса ФСБ России на турнире в Минске: «Эти встречи нас ко многому обязывают, вдохновляют»

26 апреля 2022 15:44
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Новости Беларуси. В Минске состоялся XV Международный турнир ветеранов по волейболу среди команд городов-героев, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Генерал-полковник запаса ФСБ России на турнире в Минске: «Эти встречи нас ко многому обязывают, вдохновляют»-1

Традиционно 14 дружин (8 мужских и 6 женских) из разных городов России и Беларуси в канун праздника Великой Победы оспаривали первенство и большой Кубок.  

Генерал-полковник запаса ФСБ России на турнире в Минске: «Эти встречи нас ко многому обязывают, вдохновляют»-4

Посмотреть захватывающий волейбол в исполнении немолодых профессионалов пришла легенда белорусского волейбола, заслуженный тренер СССР и БССР Василий Алексеевич Князев. Теперь к его многочисленным наградам прибавилась и медаль 30-летия Национального олимпийского комитета.  

Генерал-полковник запаса ФСБ России на турнире в Минске: «Эти встречи нас ко многому обязывают, вдохновляют»-7

Из года в год в столицу в составе московской дружины приезжает Виктор Комогоров, генерал-майор запаса Федеральной службы безопасности России. Сегодня он возглавляет спортивный клуб ветеранов ФСБ и является лидером своей команды.  

Генерал-полковник запаса ФСБ России на турнире в Минске: «Эти встречи нас ко многому обязывают, вдохновляют»-10

Виктор Комогоров, генерал-полковник запаса ФСБ России, председатель правления спортивного клуба ветеранов «Отдушина»:  
Я с удовольствием приезжаю, и с удовольствием приезжают все мои игроки, которых мы отбираем благодаря тренировкам, благодаря усердию. Отбираем лучших, чтобы они показывали хороший, качественный волейбол. Девиз такой у нашего клуба: «Главная победа – победа над собой». А на самом деле эти победы, эти встречи нас ко многому обязывают, вдохновляют.    

Генерал-полковник запаса ФСБ России на турнире в Минске: «Эти встречи нас ко многому обязывают, вдохновляют»-13

Сейчас волейбол для этих людей – это большой мотиватор в жизни, стимул двигаться вперед, идти и побеждать. Несмотря на возраст.  

«Три олимпийских чемпиона играющих». В Минске прошел турнир ветеранов по волейболу среди команд городов-героев.  

# Волейбол # Николай Степанов # Василий Князев # Виктор Комогоров # Фотофакт

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