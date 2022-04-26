Генерал-полковник запаса ФСБ России на турнире в Минске: «Эти встречи нас ко многому обязывают, вдохновляют»

Новости Беларуси. В Минске состоялся XV Международный турнир ветеранов по волейболу среди команд городов-героев, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Традиционно 14 дружин (8 мужских и 6 женских) из разных городов России и Беларуси в канун праздника Великой Победы оспаривали первенство и большой Кубок.

Посмотреть захватывающий волейбол в исполнении немолодых профессионалов пришла легенда белорусского волейбола, заслуженный тренер СССР и БССР Василий Алексеевич Князев. Теперь к его многочисленным наградам прибавилась и медаль 30-летия Национального олимпийского комитета.

Из года в год в столицу в составе московской дружины приезжает Виктор Комогоров, генерал-майор запаса Федеральной службы безопасности России. Сегодня он возглавляет спортивный клуб ветеранов ФСБ и является лидером своей команды.

Виктор Комогоров, генерал-полковник запаса ФСБ России, председатель правления спортивного клуба ветеранов «Отдушина»:

Я с удовольствием приезжаю, и с удовольствием приезжают все мои игроки, которых мы отбираем благодаря тренировкам, благодаря усердию. Отбираем лучших, чтобы они показывали хороший, качественный волейбол. Девиз такой у нашего клуба: «Главная победа – победа над собой». А на самом деле эти победы, эти встречи нас ко многому обязывают, вдохновляют.