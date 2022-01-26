НХЛ. «Нью-Джерси» проиграл «Далласу». Шарангович завершил игру с показателем полезности «-2»

В заокеанском хоккейном чемпионате «Нью-Джерси» ночью с 26 на 26 января уступил «Далласу» – 1:5, дружина Егора Шаранговича потерпела второе поражение подряд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус выходил на лед в первом звене и провел на площадке чуть больше 15 минут. Наш форвард четырежды пытался взять ворота соперника, заблокировал один бросок и сделал один хит. Шарангович завершил эту игру с показателем полезности «-2».