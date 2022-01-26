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НХЛ. «Нью-Джерси» проиграл «Далласу». Шарангович завершил игру с показателем полезности «-2»

26 января 2022 12:04
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В заокеанском хоккейном чемпионате «Нью-Джерси» ночью с 26 на 26 января уступил «Далласу» – 1:5, дружина Егора Шаранговича потерпела второе поражение подряд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

НХЛ. «Нью-Джерси» проиграл «Далласу». Шарангович завершил игру с показателем полезности «-2»-1

Белорус выходил на лед в первом звене и провел на площадке чуть больше 15 минут. Наш форвард четырежды пытался взять ворота соперника, заблокировал один бросок и сделал один хит. Шарангович завершил эту игру с показателем полезности «-2».

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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