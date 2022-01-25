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Российский фигурист Михаил Коляда пропустит Олимпиаду в Пекине

25 января 2022 21:06
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Новости России. В мире фигурного катания олимпийские потери. Один из претендентов на пекинский подиум – россиянин Михаил Коляда, не примет участие в главном старте четырехлетия, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Российский фигурист Михаил Коляда пропустит Олимпиаду в Пекине-1

Перед вылетом на сбор спортсмен сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Ранее фигурист уже жаловался на плохое самочувствие. Он не тренировался и не занимался со своей группой. Теперь вместо него на Игры отправится Евгений Семененко.  

Отметим, Михаил Коляда является одним из лучших российских одиночников. В его активе серебро прошлой Олимпиады в командном турнире и бронза чемпионата мира.  

# Зимняя Олимпиада # Михаил Коляда # Евгений Семененко # Фотофакт

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