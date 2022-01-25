В олимпийском Пекине выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом

В понедельник, 24 января, прибыли 246 человек. Положительный результат тестов был получен у 12, однако среди инфицированных не было спортсменов или представителей команд. Но после еще три случая выявили в «пузыре». Один из заразившихся – атлет либо официальное лицо, имя не сообщается. За два дня было проведено более 80 тысяч тестов, из которых 21 оказался положительным.