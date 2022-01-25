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В олимпийском Пекине выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом

25 января 2022 21:06
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Новости Китая. В Пекине выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпиаду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В олимпийском Пекине выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом-1

В понедельник, 24 января, прибыли 246 человек. Положительный результат тестов был получен у 12, однако среди инфицированных не было спортсменов или представителей команд. Но после еще три случая выявили в «пузыре». Один из заразившихся – атлет либо официальное лицо, имя не сообщается. За два дня было проведено более 80 тысяч тестов, из которых 21 оказался положительным.

# Зимняя Олимпиада # Фотофакт

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