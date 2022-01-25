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«Спортсмены вернулись в ритм тренировок». В Минске проходит чемпионат Беларуси по бадминтону

25 января 2022 21:06
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Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат страны по бадминтону, в заявках значатся более 70 участников. Титул оспаривают как члены национальной команды, так и вся перспективная молодежь, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Спортсмены вернулись в ритм тренировок». В Минске проходит чемпионат Беларуси по бадминтону-1

Данный старт является отборочным на перенесенный чемпионат Европы, который должна была принять Финляндия в феврале. Пока новые сроки и место проведения неизвестны. Отечественный турнир – лично командный. В индивидуальном первенстве 25 января завершилась стадия 1/8 финала, а в командном определился чемпион. На высшую ступеньку подиума поднялась Брестская область, вторая позиция – у Минска, замкнули тройку сильнейших гомельчане.

«Спортсмены вернулись в ритм тренировок». В Минске проходит чемпионат Беларуси по бадминтону-4

Андрей Мартынюк, главный судья соревнований:
Спортсмены вернулись в ритм тренировок. Конечно, стартов, может быть, где-то не хватает международных, но что делать, такова мировая ситуация. В принципе, спортсмены показывают достаточно высокий уровень, борются, играют. Ковидный провал особо не чувствуется.

«Спортсмены вернулись в ритм тренировок». В Минске проходит чемпионат Беларуси по бадминтону-7

Финал в личных зачетах как у мужчин, так и у женщин, а также в парах и миксте состоится 27 января, начало в 10:00.

# Спортивные соревнования # Андрей Мартынюк # Фотофакт

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