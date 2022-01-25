«Спортсмены вернулись в ритм тренировок». В Минске проходит чемпионат Беларуси по бадминтону

Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат страны по бадминтону, в заявках значатся более 70 участников. Титул оспаривают как члены национальной команды, так и вся перспективная молодежь, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат страны по бадминтону, в заявках значатся более 70 участников. Титул оспаривают как члены национальной команды, так и вся перспективная молодежь, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Данный старт является отборочным на перенесенный чемпионат Европы, который должна была принять Финляндия в феврале. Пока новые сроки и место проведения неизвестны. Отечественный турнир – лично командный. В индивидуальном первенстве 25 января завершилась стадия 1/8 финала, а в командном определился чемпион. На высшую ступеньку подиума поднялась Брестская область, вторая позиция – у Минска, замкнули тройку сильнейших гомельчане.
Андрей Мартынюк, главный судья соревнований:
Спортсмены вернулись в ритм тренировок. Конечно, стартов, может быть, где-то не хватает международных, но что делать, такова мировая ситуация. В принципе, спортсмены показывают достаточно высокий уровень, борются, играют. Ковидный провал особо не чувствуется.
Финал в личных зачетах как у мужчин, так и у женщин, а также в парах и миксте состоится 27 января, начало в 10:00.