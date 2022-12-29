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НХЛ. Команда «Нью-Джерси» Шаранговича уступила «Бостону»

29 декабря 2022 13:13
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Национальная хоккейная лига вернулась после небольшой паузы. Минувшей ночью «Нью-Джерси», за который играет белорус Егор Шарангович, уступил «Бостону» – 1:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

НХЛ. Команда «Нью-Джерси» Шаранговича уступила «Бостону»-1

Наш нападающий проводил матч в третьем звене, но очков не набрал. Айс-тайм хоккеиста составил 15 минут 8 секунд. Всего же Егор нанес два броска по воротам соперника, совершил один перехват и допустил одну потерю. Со старта сезона у Шаранговича 17 очков.

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# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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