Волейбол. «Минчанка» потерпела домашнее поражение в регулярном чемпионате российской Суперлиги

Волейболистки «Минчанки» потерпели домашнее поражение в регулярном чемпионате российской Суперлиги. В соперниках значилась «Уралочка» из Екатеринбурга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Обе дружины сражались на равных и не уступали победу. Первая партия осталась за гостьями – 25:23. Во второй сильнее были уже белоруски – 25:22, третий сет также остался за нашими девушками – 25:21. В четвертом отрезке встречи «Уралочка» владела преимуществом 29:27. Исход поединка решился в пятой партии, где сильнее оказались россиянки – 15:13 и 3:2 по сетам. Следующую игру в чемпионате России по волейболу наши девушки проведут 7 января дома против лидеров Суперлиги московского «Динамо».