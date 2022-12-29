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Волейбол. «Минчанка» потерпела домашнее поражение в регулярном чемпионате российской Суперлиги

29 декабря 2022 13:12
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Волейболистки «Минчанки» потерпели домашнее поражение в регулярном чемпионате российской Суперлиги. В соперниках значилась «Уралочка» из Екатеринбурга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбол. «Минчанка» потерпела домашнее поражение в регулярном чемпионате российской Суперлиги-1

Обе дружины сражались на равных и не уступали победу. Первая партия осталась за гостьями – 25:23. Во второй сильнее были уже белоруски – 25:22, третий сет также остался за нашими девушками – 25:21. В четвертом отрезке встречи «Уралочка» владела преимуществом 29:27. Исход поединка решился в пятой партии, где сильнее оказались россиянки – 15:13 и 3:2 по сетам. Следующую игру в чемпионате России по волейболу наши девушки проведут 7 января дома против лидеров Суперлиги московского «Динамо».

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# Волейбол # Фотофакт

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