«Юность» обыграла новополоцкий «Химик» в матче экстралиги

Счет открыли хозяева уже на шестой минуте. Но гости довольно быстро сравняли, а во втором отрезке матча увеличили преимущество. Дальше ни одна из дружин заброшенными шайбами не отметилась. Таким образом, минчане обыграли дружину из Новополоцка четвертый раз подряд и укрепились на третьем месте национального первенства. В активе «Юности» 49 очков, как и у «Гомеля», располагающегося на четвертой строчке.