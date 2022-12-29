«Юность» обыграла новополоцкий «Химик» в матче экстралиги

В чемпионате Беларуси по хоккею состоялись очередные матчи. В одном из противостояний новополоцкий «Химик» на домашнем льду принимал столичную «Юность», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В чемпионате Беларуси по хоккею состоялись очередные матчи. В одном из противостояний новополоцкий «Химик» на домашнем льду принимал столичную «Юность», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Счет открыли хозяева уже на шестой минуте. Но гости довольно быстро сравняли, а во втором отрезке матча увеличили преимущество. Дальше ни одна из дружин заброшенными шайбами не отметилась. Таким образом, минчане обыграли дружину из Новополоцка четвертый раз подряд и укрепились на третьем месте национального первенства. В активе «Юности» 49 очков, как и у «Гомеля», располагающегося на четвертой строчке.
В двух других противостояниях лучше соперников выглядели «Металлург» и «Брест». Сегодня, 29 декабря, борьба в экстралиге продолжится.
Подписывайтесь на нас в Telegram!