Прямой эфир

«Юность» обыграла новополоцкий «Химик» в матче экстралиги

29 декабря 2022 13:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В чемпионате Беларуси по хоккею состоялись очередные матчи. В одном из противостояний новополоцкий «Химик» на домашнем льду принимал столичную «Юность», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Юность» обыграла новополоцкий «Химик» в матче экстралиги-1

Счет открыли хозяева уже на шестой минуте. Но гости довольно быстро сравняли, а во втором отрезке матча увеличили преимущество. Дальше ни одна из дружин заброшенными шайбами не отметилась. Таким образом, минчане обыграли дружину из Новополоцка четвертый раз подряд и укрепились на третьем месте национального первенства. В активе «Юности» 49 очков, как и у «Гомеля», располагающегося на четвертой строчке.

«Юность» обыграла новополоцкий «Химик» в матче экстралиги-4

В двух других противостояниях лучше соперников выглядели «Металлург» и «Брест». Сегодня, 29 декабря, борьба в экстралиге продолжится.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Марина Зуева выиграла третье золото чемпионата России по конькобежному спорту
29 декабря 2022 12:13

Марина Зуева выиграла третье золото чемпионата России по конькобежному спорту

На матче «Динамо-Шинника» и питерского «Динамо» произошла драка, шестеро хоккеистов были удалены
28 декабря 2022 19:06

На матче «Динамо-Шинника» и питерского «Динамо» произошла драка, шестеро хоккеистов были удалены

«Каждый год стараемся приезжать». Наши юниоры сразились с россиянами в Рождественском турнире по индорхоккею
28 декабря 2022 19:04

«Каждый год стараемся приезжать». Наши юниоры сразились с россиянами в Рождественском турнире по индорхоккею