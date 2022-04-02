НХЛ. Колячонок установил личный рекорд по количеству игрового времени

«Аризона» Владислава Колячонка в очередном матче НХЛ уступила «Анахайму», не забросив ни одной шайбы. «Анахайм» одержал победу со счетом 5:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Правда, наш соотечественник установил личный рекорд по количеству игрового времени в поединке НХЛ. Белорусский защитник Владислав Колячонок провел на льду 18 минут 30 секунд и заработал коэффициент полезности 0. В этом сезоне Колячонок провел 22 матча и набрал три балла.