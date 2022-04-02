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НХЛ. Колячонок установил личный рекорд по количеству игрового времени

02 апреля 2022 15:27
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«Аризона» Владислава Колячонка в очередном матче НХЛ уступила «Анахайму», не забросив ни одной шайбы. «Анахайм» одержал победу со счетом 5:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

НХЛ. Колячонок установил личный рекорд по количеству игрового времени-1

Правда, наш соотечественник установил личный рекорд по количеству игрового времени в поединке НХЛ. Белорусский защитник Владислав Колячонок провел на льду 18 минут 30 секунд и заработал коэффициент полезности 0. В этом сезоне Колячонок провел 22 матча и набрал три балла.

# Хоккей # Владислав Колячонок # Фотофакт

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