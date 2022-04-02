Чемпионат России по биатлону. Результаты белорусов в женской эстафете и мужском масс-старте

Новости Беларуси. На открытом чемпионате России по биатлону в Тюмени прошли две гонки: женская эстафета и мужской масс-старт. Спортсмены боролись не только с собой и друг с другом, но и с непростыми погодными условиями, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первыми на дистанцию отправились девушки. Стартовый этап в этот раз достался Анне Сола. На огневых рубежах все было не так гладко, как хотелось. Но помог хороший ход. Анна отправила в гонку Ирину Лещенко на четвертой позиции в 14 секундах от лидера.

С первых метров дистанции белоруска устремилась в погоню. Ей удалось реабилитироваться после неудачного выступления в смешанной эстафете. Она улучшила наши позиции, подняв команду на второе место. Но на третьем этапе Юлия Ковалевская не сумела справиться со стрельбой и зашла на штрафные круги. Финишеру Дарье Кудаевой до топ-6 не хватило 15 секунд. Окончательный результат – седьмая позиция в итоговом протоколе.

Дальше выявить сильнейшего предстояло мужчинам. В стартовом списке значились фамилии двух наших спортсменов. Никита Лобастов отлично проявил себе на лыжне. И был одним из претендентов на пьедестал. Но три штрафных круга на последней стойке не позволили ему оказаться в числе призеров. Биатлонист финишировал на шестой позиции. У Дмитрия Лазовского старт гонки не задался – маячило последнее место. Но все же наш атлет сумел собраться и завершил выступление на восьмой строчке.