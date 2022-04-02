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Команда Президента победила сборную Минской области в первом матче финала любительского турнира по хоккею

02 апреля 2022 13:08
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Новости Беларуси. Хоккейная команда Президента в первом матче финальной серии Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд обыграла команду Минской области со счетом 6:1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Команда Президента победила сборную Минской области в первом матче финала любительского турнира по хоккею-1

Надо сказать, что обе дружины уже становились чемпионами турнира, потому соперничество принципиальное. Неудивительно, что первой шайбы болельщикам пришлось ждать долго – на 10-й минуте счет открыл Алексей Ефименко. Это была единственная шайба в первом периоде.

Команда Президента победила сборную Минской области в первом матче финала любительского турнира по хоккею-4

Неизменно на льду любительского турнира и Президент. На трибунах атмосфера ничем не уступает той, что царит на профессиональных турнирах. Праздник для всех, кто любит хоккей – яркие эмоции, упорная борьба и красивые шайбы.

Команда Президента победила сборную Минской области в первом матче финала любительского турнира по хоккею-7

Отметим, чтобы победить, одному из соперников нужно одержать две победы. Победитель может определиться через неделю. Следующий матч пройдет в субботу, 9 апреля.

Команда Президента победила сборную Минской области в первом матче финала любительского турнира по хоккею-10

Как проходил первый матч финальной серии турнира по хоккею с шайбой среди любительских команд, читайте здесь.

# Хоккей Беларуси # Александр Лукашенко # Алексей Ефименко # Максим Слыш # Фотофакт

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