Команда Президента победила сборную Минской области в первом матче финала любительского турнира по хоккею

Новости Беларуси. Хоккейная команда Президента в первом матче финальной серии Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд обыграла команду Минской области со счетом 6:1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надо сказать, что обе дружины уже становились чемпионами турнира, потому соперничество принципиальное. Неудивительно, что первой шайбы болельщикам пришлось ждать долго – на 10-й минуте счет открыл Алексей Ефименко. Это была единственная шайба в первом периоде.

Неизменно на льду любительского турнира и Президент. На трибунах атмосфера ничем не уступает той, что царит на профессиональных турнирах. Праздник для всех, кто любит хоккей – яркие эмоции, упорная борьба и красивые шайбы.

Отметим, чтобы победить, одному из соперников нужно одержать две победы. Победитель может определиться через неделю. Следующий матч пройдет в субботу, 9 апреля.