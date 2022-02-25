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НХЛ. Евгений Оксентюк признан первой звездой матча «Техас» – «Айова»

25 февраля 2022 20:13
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Удачно сложился игровой день для белорусских исполнителей, выступающих в заокеанских лигах. В национальной хоккейной забросил Егор Шарангович, а в АХЛ первой звездой матча признан Евгений Оксентюк, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

НХЛ. Евгений Оксентюк признан первой звездой матча «Техас» – «Айова»-1

Для форварда «Нью-Джерси» нынешняя шайба стала уже 11-й в текущем сезоне. Белорус сделал счет 3:0. Причем случилось это всего лишь на 7-й минуте первого периода. «Дьяволы» полностью доминировали на льду и буквально камня на камне не оставили от обороны «Питтсбурга». Финальные цифры – 6:1. Наш нападающий провел на площадке 14 минут и 6 секунд, нанес 2 броска в створ и завершил противостояние с показателем полезности +1. Всего в текущем сезоне за плечами Шаранговича 25 баллов в 45-ти дуэлях.  

НХЛ. Евгений Оксентюк признан первой звездой матча «Техас» – «Айова»-4

Другой белорус – Евгений Оксентюк зажег в АХЛ. А это вторая по силе американская лига. Наш хоккеист признан первой звездой матча, в котором «Техас» был сильнее «Айовы» – 4:1. В активе форварда и гол, и результативная передача. Таким образом, наш соотечественник открыл счет собственным голам в лиге.  

# Хоккей # Егор Шарангович # Евгений Оксентюк # Фотофакт

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