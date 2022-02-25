Ольга Силкина завоевала бронзу на открытом чемпионате Венгрии по современному пятиборью

Белоруска Ольга Силкина на открытом чемпионате Венгрии по современному пятиборью в закрытых помещениях завоевала бронзовую награду. Об этом сообщили в программе «СТВ-Спорт». Победила египтянка Сальма Абдельмаксуд.

Всего в турнире приняли участие пятиборцы из 25 стран. У мужчин лучшим из белорусов стал Илья Полозков – он показал седьмой результат. Отметим, новый формат проведения соревнований рассматривается как одна из моделей выступления спортсменов-пятиборцев на Олимпийских играх в Париже. По словам представителей тренерского штаба команды Беларуси, в новом соревновательном контексте основная задача – подтянуть силовые виды: бег и плавание.