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«Мешков Брест» потерял шансы на плей-офф в гандбольной Лиге чемпионов

25 февраля 2022 15:22
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Новости Беларуси. Белорусский клуб «Мешков Брест» потерпел девятое поражение на групповом этапе гандбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Таким образом, спортсмены потеряли шансы на выход в главную стадию турнира.

«Мешков Брест» потерял шансы на плей-офф в гандбольной Лиге чемпионов-1

В последней встрече наш чемпион не смог на выезде справиться с венгерским «Пиком». Встреча завершилась в пользу хозяев со счетом 28:26. Самым результативным в составе брестчан был Стеван Сретенович, забросивший 7 мячей. В группе Б польский «Кельце» победил украинский «Мотор» со счетом 33:27. В составе победителей белорус Артем Королек забросил 3 мяча, у проигравших 4 раза отметился Борис Пуховский, в активе Вячеслава Бохана 3 гола.

# Гандбол # Стеван Сретенович # Артем Королек # Борис Пуховский # Вячеслав Бохан # Фотофакт

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