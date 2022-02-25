«Мешков Брест» потерял шансы на плей-офф в гандбольной Лиге чемпионов

В последней встрече наш чемпион не смог на выезде справиться с венгерским «Пиком». Встреча завершилась в пользу хозяев со счетом 28:26. Самым результативным в составе брестчан был Стеван Сретенович, забросивший 7 мячей. В группе Б польский «Кельце» победил украинский «Мотор» со счетом 33:27. В составе победителей белорус Артем Королек забросил 3 мяча, у проигравших 4 раза отметился Борис Пуховский, в активе Вячеслава Бохана 3 гола.