Команда Шаранговича разгромила «Питтсбург». Белорусский форвард смог забросить шайбу

Продолжаются матчи в рамках регулярного сезона НХЛ. В одной из встреч «Нью-Джерси» Егора Шаранговича на выезде разгромил «Питтсбург», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Новости Беларуси. Свой вклад в победу внес и белорусский форвард: ему удалось забросить одну шайбу. Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу «дьяволов». Шарангович провел на льду 14 минут и 6 секунд, сделал два броска и завершил матч с показателем полезности +1. Всего в 45 играх сезона он смог набрать 25 результативных баллов.