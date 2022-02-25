Прямой эфир

Команда Шаранговича разгромила «Питтсбург». Белорусский форвард смог забросить шайбу

25 февраля 2022 15:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Продолжаются матчи в рамках регулярного сезона НХЛ. В одной из встреч «Нью-Джерси» Егора Шаранговича на выезде разгромил «Питтсбург», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Команда Шаранговича разгромила «Питтсбург». Белорусский форвард смог забросить шайбу-1

Новости Беларуси. Свой вклад в победу внес и белорусский форвард: ему удалось забросить одну шайбу. Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу «дьяволов». Шарангович провел на льду 14 минут и 6 секунд, сделал два броска и завершил матч с показателем полезности +1. Всего в 45 играх сезона он смог набрать 25 результативных баллов.  

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мешков Брест» потерял шансы на плей-офф в гандбольной Лиге чемпионов
25 февраля 2022 15:22

«Мешков Брест» потерял шансы на плей-офф в гандбольной Лиге чемпионов

Отборочный матч баскетбольного ЧМ-2023 в Минске отменён
24 февраля 2022 21:09

Отборочный матч баскетбольного ЧМ-2023 в Минске отменён

Плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. Кто из белорусов сыграет в Мехико?
24 февраля 2022 21:02

Плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. Кто из белорусов сыграет в Мехико?