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НХЛ. Егор Шарангович заработал первый бомбардирский балл

20 октября 2023 12:41
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Первый бомбардирский балл в новом сезоне НХЛ набрал Егор Шарангович. Для этого форварду понадобились четыре встречи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

НХЛ. Егор Шарангович заработал первый бомбардирский балл-1

Ночью «Калгари» был сильнее «Баффало» – 4:3. Белорус оказался причастен ко второму взятию ворот. Он ассистировал Уолкиру Дюру. Остальная статистика игрока такова: время на льду 12 минут 13 секунд, два броска в створ и показатель полезности 0. Действовал нападающий в четвертом звене. В турнирной таблице «пламенные» с двумя викториями и двумя осечками занимают 9-е место на Западе.

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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