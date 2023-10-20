НХЛ. Егор Шарангович заработал первый бомбардирский балл

Первый бомбардирский балл в новом сезоне НХЛ набрал Егор Шарангович. Для этого форварду понадобились четыре встречи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ночью «Калгари» был сильнее «Баффало» – 4:3. Белорус оказался причастен ко второму взятию ворот. Он ассистировал Уолкиру Дюру. Остальная статистика игрока такова: время на льду 12 минут 13 секунд, два броска в створ и показатель полезности 0. Действовал нападающий в четвертом звене. В турнирной таблице «пламенные» с двумя викториями и двумя осечками занимают 9-е место на Западе.