Белорусские баскетболисты не смогли выйти в финал Суперкубка ЕКЛ 3х3

Белорусские баскетболисты остановились в шаге от финала Суперкубка Единой континентальной лиги 3х3, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Международный турнир прошел в Перми.
Белорусские баскетболисты остановились в шаге от финала Суперкубка Единой континентальной лиги 3х3, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Международный турнир прошел в Перми.
Наши парни уверенно вышли в 1/2, обыграв на групповом этапе итальянский клуб «Милано» и бразильскую команду «Сан-Паулу». Однако дорогу в золотой поединок им преградили игроки Inanomo из России. Отметим, именно обидчики белорусов в итоге и стали триумфаторами турнира. В финале они победили «Крупань» из Сербии.