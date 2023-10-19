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Белорусские баскетболисты не смогли выйти в финал Суперкубка ЕКЛ 3х3

19 октября 2023 20:11
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Белорусские баскетболисты остановились в шаге от финала Суперкубка Единой континентальной лиги 3х3, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Международный турнир прошел в Перми.

Белорусские баскетболисты не смогли выйти в финал Суперкубка ЕКЛ 3х3-1

Наши парни уверенно вышли в 1/2, обыграв на групповом этапе итальянский клуб «Милано» и бразильскую команду «Сан-Паулу». Однако дорогу в золотой поединок им преградили игроки Inanomo из России. Отметим, именно обидчики белорусов в итоге и стали триумфаторами турнира. В финале они победили «Крупань» из Сербии.

# Баскетбол # Фотофакт

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