Белорусские баскетболисты не смогли выйти в финал Суперкубка ЕКЛ 3х3

Наши парни уверенно вышли в 1/2, обыграв на групповом этапе итальянский клуб «Милано» и бразильскую команду «Сан-Паулу». Однако дорогу в золотой поединок им преградили игроки Inanomo из России. Отметим, именно обидчики белорусов в итоге и стали триумфаторами турнира. В финале они победили «Крупань» из Сербии.