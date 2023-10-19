Рапиристы Владислав Курилович и Дарья Власова завоевали золото на Открытом Кубке Беларуси

В столичном Дворце спорта завершился Открытый Кубок Беларуси по фехтованию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В заключительный состязательный день определить лучших настала очередь рапиристов.

Среди мужчин золотую медаль завоевал хозяин дорожки Владислав Курилович. В финале он одолел Владислава Николаюка из Бреста. У женщин итоговую викторию праздновала 19-летняя Дарья Власова, которая также представляет город над Бугом. В решающем поединке она была сильнее Яны Лазаревой-Скранжевской из Минской области. Отметим, по итогам старта будет сформирована команда на предстоящий международный выезд – Кубок России.