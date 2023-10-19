Минское «Динамо» проиграло «Куньлуню» в рамках матча КХЛ

Дома минское «Динамо» не смогло справиться с «Куньлунем», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперник вполне располагал к тому, чтобы набрать очки. К дуэли «драконы» подошли, имея в пассиве 9 поражений подряд. У подопечных Дмитрия Квартальнова дела обстояли лучше, однако в турнирной таблице дружины находились рядом. В четверг была отличная возможность минчанам порадовать болельщиков победой. Команды шли вровень, а исход матча решил буллит китайской команды.