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Минское «Динамо» проиграло «Куньлуню» в рамках матча КХЛ

19 октября 2023 20:04
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Дома минское «Динамо» не смогло справиться с «Куньлунем», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» проиграло «Куньлуню» в рамках матча КХЛ-1

Соперник вполне располагал к тому, чтобы набрать очки. К дуэли «драконы» подошли, имея в пассиве 9 поражений подряд. У подопечных Дмитрия Квартальнова дела обстояли лучше, однако в турнирной таблице дружины находились рядом. В четверг была отличная возможность минчанам порадовать болельщиков победой. Команды шли вровень, а исход матча решил буллит китайской команды.

Итоговый счет противостояния – 3:4 в пользу «драконов». Следующий матч «динамовцы» проведут в воскресенье, 22 октября, против «Салавата Юлаева».

# Хоккей # Фотофакт

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