НХЛ. Алексей Протас стал самым результативным игроком «Вашингтона» в ноябре

Белорусский нападающий Алексей Протас стал самым результативным игроком «Вашингтона» в ноябре. В прошлом месяце на счету у форварда было 8 баллов в 12 матчах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кроме того, игрок находится на шестой строчке в списке бомбардиров команды. Возглавляет список Александр Овечкин, у которого 15 очков. Результативным для Алексея выдался и последний матч в составе столичных. «Вашингтон» на выезде уступил «Далласу» – 4:5. Однако наш нападающий набрал два очка. Сначала форвард открыл счет, забросив на 8-й минуте встречи. А затем ассистировал Евгению Кузнецову. Всего Протас сыграл 15,5 минуты, три раза бросил по воротам и закончил поединок с показателем полезности +1.

В составе «Калгари» на лед выходили двое наших исполнителей. Егор Шарангович оформил ассист и помог взять верх над «Каролиной» – 3:2. Илья Соловьев сыграл 10 минут 20 секунд и завершил противостояние с нулевым показателем полезности.

Ударным получился игровой день для наших хоккеистов и в КХЛ. К примеру, форвард СКА Владимир Алистров в 200-м матче в лиге сумел отметиться заброшенной шайбой. В итоге это взятие ворот оказалось победным. Белорус остается лучшим бомбардиром питерского коллектива, имея в активе 31 результативное действие.