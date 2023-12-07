Баскетбольный клуб «Минск» потерпел 15-е поражение подряд в рамках Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб «Минск» потерпел 15-е поражение в нынешнем сезоне Единой Лиги ВТБ. К сожалению, наши парни дома не смогли одолеть «Астану», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матч получился невероятно упорным и зрелищным. Команды сражались за каждый балл. И основного времени, чтобы выявить победителя, им не хватило. Напомним, перед игрой с «Астаной» стало известно, что состав минчан пополнил известный российский центровой Артем Забелин. Итоговый счет 84:89 в пользу «Астаны».