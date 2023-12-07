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Баскетбольный клуб «Минск» потерпел 15-е поражение подряд в рамках Единой лиги ВТБ

07 декабря 2023 20:30
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Баскетбольный клуб «Минск» потерпел 15-е поражение в нынешнем сезоне Единой Лиги ВТБ. К сожалению, наши парни дома не смогли одолеть «Астану», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетбольный клуб «Минск» потерпел 15-е поражение подряд в рамках Единой лиги ВТБ-1

Матч получился невероятно упорным и зрелищным. Команды сражались за каждый балл. И основного времени, чтобы выявить победителя, им не хватило. Напомним, перед игрой с «Астаной» стало известно, что состав минчан пополнил известный российский центровой Артем Забелин. Итоговый счет 84:89 в пользу «Астаны».

Следующий матч подопечные Ростислава Вергуна проведут 11 декабря на домашнем паркете против «Енисея».

# Баскетбол # Ростислав Вергун # Фотофакт

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