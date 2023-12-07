«Молодёжь сражается на равных со старожилами». В олимпийском комплексе «Стайки» проходит Кубок Беларуси по боксу

В олимпийском комплексе «Стайки» в эти дни проходит Кубок страны по боксу. На медали претендуют 92 спортсмена, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это как первые номера национальной команды, так и ближайший резерв.
В олимпийском комплексе «Стайки» в эти дни проходит Кубок страны по боксу. На медали претендуют 92 спортсмена, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это как первые номера национальной команды, так и ближайший резерв.
Четверг (7 декабря) стал женским днем. Спортсменки определяли победителей в 11 финалах. Дарья Лецко в весе до 66 килограммов в главном поединке смогла победить Марию Пилипенко со счетом 5:0.
Дарья Лецко, победительница Кубка Беларуси по боксу:
Очень важно, чтобы попасть в национальную команду как минимум, нужно занимать первое место. В целом прошел бой хорошо, выиграла единогласным решением. Боксировала уже не первый раз с этой девчонкой. Стараюсь каждый раз занять первое место, больше и больше работаю.
Александр Ермашевич, государственный тренер Беларуси по боксу:
Появляется молодежь, которая сражается на равных уже с нашими старожилами. Это говорит о том, что на самом деле женский бокс у нас растет. Появилась девочка, в 48 сегодня хорошо показала себя, в 50 – Трушкина. Молодые – 2003-2004 годы – это уже радует. Женщины вообще спасают спорт.
У нас 5-го числа только приехала команда юниоров с чемпионата мира, завоевала две медали: одно серебро и одну бронзу. Это очень радует. И то, что сама команда заняла 11 место в мире, говорит о том, что резерв у нас есть и мы идем по правильному пути.
В мужском сегменте пока идут отборочные бои. Финалы, а их будет 12, состоятся 9 декабря. Данный старт является ключевым для нашего ближайшего резерва. Традиционно в конце года тренерский штаб просматривает кандидатов в сборную. Лидеры же продолжают готовиться к олимпийским лицензионным турнирам. Первый старт пройдет в Италии в феврале 2024 года. Шесть белорусов отправятся за заветными путевками. Атлетам надо будет как минимум попасть в пятерку сильнейших, а в некоторых весах и топ-3.