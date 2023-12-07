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Сборная Беларуси U17 стала победителем турнира по волейболу памяти Петра Ковалёва

07 декабря 2023 14:00
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Сборная Беларуси до 17 лет стала победителем мемориала Ковалева по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За весь турнир подопечные Алексея Ковалева не проиграли ни одной игры.

Сборная Беларуси U17 стала победителем турнира по волейболу памяти Петра Ковалёва-1

Все три встречи, которые провели ребята с разными соперниками, завершились со счетом 3:0 в их пользу. За награды боролись восемь команд в двух возрастных категориях из Беларуси и России. В младшем квартете не было равных гостям из Нижнего Новгорода.

Отметим, турнир пользуется большой популярностью у юных волейболистов. В 2024 году организаторы планируют расширить количество участников и добавить новые возрастные дисциплины.

Сборная Беларуси U17 стала победителем турнира по волейболу памяти Петра Ковалёва-4

Алексей Ковалев, главный тренер юношеской сборной Беларуси по волейболу:
Турнир, проводимый ежегодно, раньше его ставили в плане подготовки к европейским соревнованиям, которые проходили в ноябре-декабре. К сожалению, сейчас мы не играем, поэтому мы стараемся поддерживать традицию, чтобы турнир жил. Он есть в министерстве в плане, и сейчас мы проводим уже по двум возрастам. И на будущее мы уже планируем 2009-й и моложе и 2011-й и моложе. То есть ребята 2007 года уже на выпуске, и новое молодое поколение, которые мы наберем, будет уже в следующем году в декабре принимать участие в этом турнире.

Сборная U17 сейчас имеет плотный календарь соревнований. Заключительный старт в 2023 году ребята проведут в Армении. В середине декабря там состоится международный турнир.

# Волейбол # Алексей Ковалев # Фотофакт

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