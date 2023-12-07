Сборная Беларуси U17 стала победителем турнира по волейболу памяти Петра Ковалёва

Сборная Беларуси до 17 лет стала победителем мемориала Ковалева по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За весь турнир подопечные Алексея Ковалева не проиграли ни одной игры.

Все три встречи, которые провели ребята с разными соперниками, завершились со счетом 3:0 в их пользу. За награды боролись восемь команд в двух возрастных категориях из Беларуси и России. В младшем квартете не было равных гостям из Нижнего Новгорода. Отметим, турнир пользуется большой популярностью у юных волейболистов. В 2024 году организаторы планируют расширить количество участников и добавить новые возрастные дисциплины.