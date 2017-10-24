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Неутешительный прогноз. Я не увидел новых звездочек: тренер национальной команды об итогах Кубка Беларуси по дзюдо

24 октября 2017 08:53
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Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» главный тренер национальной сборной по дзюдо Леонид Свирид и борец-дзюдоист Егор Воропаев.

Леонид Федеорович, начнем с внутреннего старта. Какие итоги и какую пищу для размышлений нам дал кубок страны?

Леонид, Свирид, тренер национальной сборной по дзюдо:
Прогноз неутешительный, потому что я не увидел новых зажигающихся звездочек, которые в ближайшее время могли бы помочь нашей национальной команде добиваться высоких результатов на международной арене.

Немного порадовали девочки. Победительница юношеского фестиваля Европы – Новикова с Гомеля – она очень хорошо начинает себя проявлять. Я думаю, что эти соревнования, в которых она победила, немножко дадут толчок и в молодежном спорте. Я думаю, что через год-два она сможет попробовать себя в отборе на олимпийские игры. По крайней мере, будем надеяться.

В ребятах, честно говоря, особо ничего нового я не увидел. Те же старые действующие лица. По состоянию борьбы, которую они показали, на данном этапе они могут соперничать на международной арене.

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# Дзюдо

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