Неутешительный прогноз. Я не увидел новых звездочек: тренер национальной команды об итогах Кубка Беларуси по дзюдо

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» главный тренер национальной сборной по дзюдо Леонид Свирид и борец-дзюдоист Егор Воропаев.

Леонид Федеорович, начнем с внутреннего старта. Какие итоги и какую пищу для размышлений нам дал кубок страны?

Леонид, Свирид, тренер национальной сборной по дзюдо:

Прогноз неутешительный, потому что я не увидел новых зажигающихся звездочек, которые в ближайшее время могли бы помочь нашей национальной команде добиваться высоких результатов на международной арене.

Немного порадовали девочки. Победительница юношеского фестиваля Европы – Новикова с Гомеля – она очень хорошо начинает себя проявлять. Я думаю, что эти соревнования, в которых она победила, немножко дадут толчок и в молодежном спорте. Я думаю, что через год-два она сможет попробовать себя в отборе на олимпийские игры. По крайней мере, будем надеяться.

В ребятах, честно говоря, особо ничего нового я не увидел. Те же старые действующие лица. По состоянию борьбы, которую они показали, на данном этапе они могут соперничать на международной арене.

Ребята наглые, амбициозные: Леонид Свирид – о будущем белорусских дзюдоистов

Сколько белорусских дзюдоистов должно отобраться на ОИ? Мнение главного тренера нацсборной

Дзюдоист Егор Воропаев: Хочу олимпийское золото, буду трудиться и стараться