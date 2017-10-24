Международный сбор дзюдоистов в Японии. Чему научились белорусы на родине дзюдо – эксклюзив СТВ

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» главный тренер национальной сборной по дзюдо Леонид Свирид и борец-дзюдоист Егор Воропаев.

Вы съездили в этом году на веховый международный сбор в Японию – на родину дзюдо, где сумасшедший антураж. Насколько это помогло команде (это вопрос к Леониду Федоровичу)? Удалось ли почувствовать дух настоящего дзюдо и какие впечатления от игры в Японии?

Егор Воропаев:

Конечно, мне понравился сбор в Японии, он был плодотворный. Очень много было спортсменов, очень много было спарринга с азиатскими спортсменами. С европейцами намного легче бороться, чем с азиатами. В Японии больше схватка идет – кто кого переиграет, какой соперник сильнее. А на европейских сборах – наоборот: европейцы больше силой берут соперника, в то время как японцы – больше тактически.

Леонид Свирид:

Нам пошли навстречу. Мы давно на него хотели поехать, и все-таки доехали до этого сбора. Огромнейшую пользу мы получили. Каждый день привозили новых спарринг-партнеров. Туда не пускают, как в Европе, 1000 или 1200 человек. Там есть определенное количество людей, которые допускаются на сборы. Сбор был плодотворен тем, что участвовало около 20 команд: из Азербайджана, Грузии, Китая, Бразилии, Японии… Ведущие страны все были.

На этом сборе участвовали 8 действующих олимпийских чемпионов последней Олимпиады. Нигде такого не увидишь. Я никогда не видел, чтобы столько было народа: 1-2-3, но чтобы 8! В Японии действуют школы по районам, и каждый день привозили по 20 новых спарринг-партнеров. Каждый день спарринги менялись, и можно было побороться с разными школами дзюдо. В каждой школе свои навыки и методики. Это был довольно-таки интересный сбор. Конечно, мы устали, очень сильно нагрузились.

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