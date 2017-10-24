Дзюдоист Егор Воропаев: Хочу олимпийское золото, буду трудиться и стараться

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» главный тренер национальной сборной по дзюдо Леонид Свирид и борец-дзюдоист Егор Воропаев.
Егор, для тебя Олимпиада – это мечта, цель, пик вершины? Что ты готов сделать, чтобы туда попасть и выиграть?
Егор Воропаев:
Конечно, это самое значимое соревнование для меня. Хочу олимпийское золото. Буду трудиться и стараться.
Давненько у нас не было олимпийского золота. Тренеру Леониду Федоровичу тоже не удалось, хотя хотелось. Да, Леонид Федорович?
Леонид Свирид:
Конечно, хотелось, еще как. Два раза хотелось, но никак не получилось.
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