Работают почти с рассвета – как справляются с уборкой пшеницы в Столбцовском районе

Аграрии Минской области намолотили два миллиона тонн зерна с учетом рапса. Это самый большой каравай в стране, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Урожайность выше, чем в 2024 году, и составляет 48 центнеров с гектара. Ежедневно на полях Минской области трудится более полутора тысяч комбайнов. Как справляются в Столбцовском районе – узнала Анна Куртасова.

– Леша, прием.

– Зачем такая рация?

– Пользуемся, чтобы помочь друг другу, где-то у кого-то что-то сломалось. Не у всех помощники есть.

Даже на расстоянии механизаторы держат связь друг с другом, чтобы качественно все убрать, не потеряв ни зернышка. В таком тандеме с другими экипажами трудится Алексей Караневский. Он в числе передовиков хозяйства «Агронеманский».

Алексей Караневский, механизатор сельхозпредприятия «Агронеманский»:

Кабина комфортная, новая техника есть новая. Вроде не подводит, все отлично. Тысячу уже намолотил, урожай намного больше, чем в прошлом году.

В «Агронеманском» убирают золото полей – продовольственную пшеницу. Она заняла 560 гектаров. Сразу задействовано восемь комбайнов. Работают почти с рассвета, чтобы успеть не только убрать нынешний урожай, но и параллельно готовить почву под сев будущего урожая.

Виктор Семенько, старший механизатор сельхозпредприятия «Агронеманский»:

Стараемся заложить урожай свой в закрома, вовремя все убрать.

Хозяйство «Агронеманский» – элитпроизводящее сельхозпредприятие. Здесь выращивают отечественные сорта семян высокой репродукции, которые в дальнейшем дают высокую урожайность. Например, это поле озимой пшеницы сорта «Амелия». С гектара получают до 75 центнеров.

Уборочная площадь зерновых в «Агронеманском» – почти 2 000 гектаров. Объем работы немалый, поэтому аграрии выкладываются в полную силу, чтобы все успеть убрать качественно и в срок. Намолот уже превысил 9 тысяч тонн зерна, без учета рапса.

Сергей Остапук, главный агроном сельхозпредприятия «Агронеманский»:

Убрали мы уже 1 366 гектаров зерновых, что составляет 70 % нашего плана.