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Сколько белорусских дзюдоистов должно отобраться на ОИ? Мнение главного тренера нацсборной

24 октября 2017 11:35
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Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» главный тренер национальной сборной по дзюдо Леонид Свирид и борец-дзюдоист Егор Воропаев.

Вы поставили планку, сколько человек должно отобраться на Олимпийские игры?

Леонид Свирид:
Я планирую минимально 4, ну а вообще, 5-6 человек. Есть у меня задумки о нашей молодежи, что у нас все-таки кто-то проявится.

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