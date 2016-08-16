Нестеренко, Арямнов: главред Tribuna.com о людях-«вспышках», которые загорались на Олимпиаде

Главный редактор спортивного Интернет-портала Tribuna.com Олег Горунович в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым.

Сегодня в отеле «Пекин» мы общаемся с коллегами-журналистами. Говорим об Олимпиаде. Что мы не получили, за что, с точки зрения спортивных журналистов, нам досаднее всего?

Олег Горунович, главный редактор портала Tribuna.com:

Мне досадно… Вернусь к Самсонову. Мне хотелось, чтобы эта история закончилась красиво. Просто так убивает, что Самсонов выступает больше двух десятков лет на ТОП-уровне, его знают во всём мире и он так и не дотягивает до своей олимпийской медали. И есть Гончаров – это молодой парень, которому 20 лет, мы про него слышали только буквально вот на днях. И он берёт, и завоёвывает медаль в батуте. Вот для меня это – интересная штука.

Причём, интересно, что дальше будет с Гончаровым, потому что люди-«вспышки», которые загорались на Олимпиаде, нередко потом гасли.

Мы можем вспоминать пример Нестеренко, Миньковой, Арямнова. Хотя, Арямнов и до Олимпиады что-то показывал. Но вот – люди, которые в молодом возрасте или впервые про себя заявляли на Олимпиаде – с ними потом нередко творится что-то неладное. Мне вот интересно, что будет с Гончаровым.