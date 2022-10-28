Прямой эфир

Небольшой мандраж даже у меня. Алим Салихов посетил турнир по греко-римской борьбе в Новосибирске

28 октября 2022 13:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

10 сборных в эти дни оспаривают главный приз международного турнира по греко-римской борьбе. Состязания проходят в Новосибирске. В числе участников и команда Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Небольшой мандраж даже у меня. Алим Салихов посетил турнир по греко-римской борьбе в Новосибирске-1

Юлия Силипицкая, корреспондент:
Заканчивается первый соревновательный день. Сегодня наши ребята провели две встречи и могут похвастаться одной победой. Тем не менее мы имеем все шансы ворваться в главный финал, а если нет, то побороться за третье место.

Небольшой мандраж даже у меня. Алим Салихов посетил турнир по греко-римской борьбе в Новосибирске-4

Алим Салихов, председатель Белорусской федерации борьбы:
Очень интересно, есть небольшой такой мандражик даже и у меня. Ребята очень настроены на победу, очень достойно смотрятся. Ждем, конечно же, хороших результатов. Продолжаем смотреть и болеть за наших ребят, за нашу страну.

Небольшой мандраж даже у меня. Алим Салихов посетил турнир по греко-римской борьбе в Новосибирске-7

Здесь действительно встречают наших ребят душевно, тепло, по-братски и это не может не стимулировать к дальнейшим победам. Турнир уже удался, и организаторы не скупятся на сюрпризы. Открытие держится в строжайшем секрете, но фонд Карелина обещает: будет интересно.  

# Греко-римская борьба # Юлия Силипицкая # Алим Салихов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Бобруйское «Динамо» в овертайме обыграло российскую «Красную Армию» в МХЛ
27 октября 2022 20:16

Бобруйское «Динамо» в овертайме обыграло российскую «Красную Армию» в МХЛ

Минское «Динамо» на выезде уступило ЦСКА в матче КХЛ
27 октября 2022 20:16

Минское «Динамо» на выезде уступило ЦСКА в матче КХЛ

Гандболисты «Машеки» на выезде уступили «Зениту»
27 октября 2022 19:59

Гандболисты «Машеки» на выезде уступили «Зениту»