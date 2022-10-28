Небольшой мандраж даже у меня. Алим Салихов посетил турнир по греко-римской борьбе в Новосибирске

10 сборных в эти дни оспаривают главный приз международного турнира по греко-римской борьбе. Состязания проходят в Новосибирске. В числе участников и команда Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Силипицкая, корреспондент:

Заканчивается первый соревновательный день. Сегодня наши ребята провели две встречи и могут похвастаться одной победой. Тем не менее мы имеем все шансы ворваться в главный финал, а если нет, то побороться за третье место.

Алим Салихов, председатель Белорусской федерации борьбы:

Очень интересно, есть небольшой такой мандражик даже и у меня. Ребята очень настроены на победу, очень достойно смотрятся. Ждем, конечно же, хороших результатов. Продолжаем смотреть и болеть за наших ребят, за нашу страну.