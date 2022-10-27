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Бобруйское «Динамо» в овертайме обыграло российскую «Красную Армию» в МХЛ

27 октября 2022 20:16
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Новости Беларуси. «Динамо-Шинник» в овертайме обыграло «Красную Армию» в Молодежной хоккейной лиге – 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Бобруйское «Динамо» в овертайме обыграло российскую «Красную Армию» в МХЛ-1

«Бобры» открыли счет уже на пятой минуте – отличился Ян Дудко. Под занавес первого периода оппоненты сумела сравнять цифры на табло, а после перерыва вышли вперед. Однако «динамовцы» проявили характер и второй раз поразили ворота москвичей – забросил Мирослав Михалев. Игра продолжилась в овертайме, где Даниил Липский принес нашим парням победу.

«Динамо-Шинник» поднялось на пятое место Западной конференции. В активе клуба 22 балла после 16 матчей.

# Хоккей # Ян Дудко # Мирослав Михалев # Даниил Липский # Фотофакт

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