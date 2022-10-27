Бобруйское «Динамо» в овертайме обыграло российскую «Красную Армию» в МХЛ

Новости Беларуси. «Динамо-Шинник» в овертайме обыграло «Красную Армию» в Молодежной хоккейной лиге – 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Бобры» открыли счет уже на пятой минуте – отличился Ян Дудко. Под занавес первого периода оппоненты сумела сравнять цифры на табло, а после перерыва вышли вперед. Однако «динамовцы» проявили характер и второй раз поразили ворота москвичей – забросил Мирослав Михалев. Игра продолжилась в овертайме, где Даниил Липский принес нашим парням победу.

«Динамо-Шинник» поднялось на пятое место Западной конференции. В активе клуба 22 балла после 16 матчей.