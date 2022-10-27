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Гандболисты «Машеки» на выезде уступили «Зениту»

27 октября 2022 19:59
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В матче второго тура дивизиона «Восток» SEHA-лиги «Машека» на выезде уступил «Зениту» – 30:34, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандболисты «Машеки» на выезде уступили «Зениту»-1

Наши парни боролись до самого конца, но все же именитые соперники оставили поединок за собой. Среди игроков белорусской команды лучшим был Егор Ковалевский, забросивший в ворота оппонентов 11 мячей. В турнирной таблице группы Б «Зенит» вышел на первое место с тремя очками, «Машека» без заработанных баллов идет последним. Дальше сыграем с ЦСКА.

# Гандбол # Егор Ковалевский # Фотофакт

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