Гандболисты «Машеки» на выезде уступили «Зениту»

Наши парни боролись до самого конца, но все же именитые соперники оставили поединок за собой. Среди игроков белорусской команды лучшим был Егор Ковалевский, забросивший в ворота оппонентов 11 мячей. В турнирной таблице группы Б «Зенит» вышел на первое место с тремя очками, «Машека» без заработанных баллов идет последним. Дальше сыграем с ЦСКА.