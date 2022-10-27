Минское «Динамо» на выезде уступило ЦСКА в матче КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге минское «Динамо» на выезде провело матч против одного из лидеров Западной конференции московского ЦСКА. К сожалению, неуспешно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В нынешнем сезоне команды уже встречались в Минске. И тогда победу праздновали «зубры» – 3:1. Однако дальше у подопечных Вудкрофта началась черная полоса. Из-за чего они покинули зону плей-офф. И было важно взять очки. Поединок долгое время оставался безголевым.