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Минское «Динамо» на выезде уступило ЦСКА в матче КХЛ

27 октября 2022 20:16
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В Континентальной хоккейной лиге минское «Динамо» на выезде провело матч против одного из лидеров Западной конференции московского ЦСКА. К сожалению, неуспешно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» на выезде уступило ЦСКА в матче КХЛ-1

В нынешнем сезоне команды уже встречались в Минске. И тогда победу праздновали «зубры» – 3:1. Однако дальше у подопечных Вудкрофта началась черная полоса. Из-за чего они покинули зону плей-офф. И было важно взять очки. Поединок долгое время оставался безголевым.

Минское «Динамо» на выезде уступило ЦСКА в матче КХЛ-4

В первом периоде был назначен буллит в ворота «Динамо». Но наш голкипер Константин Шостак спас команду. В конце второй 20-минутки «армейцы» все-таки открыли счет. А заключительном отрезке дуэли увеличили отрыв. Но и «зубры» без заброшенной шайбы не остались.

Итоговые цифры противостояния – 2:1.

# Хоккей # Константин Шостак # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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