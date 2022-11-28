Футбол. Рогачёвский «Макслайн» не сможет принять участие в высшей лиге-2023

Новости Беларуси. 28 ноября проходит традиционная церемония закрытия футбольного сезона 2022 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В ходе церемонии уже названы первые победители сезона в командных и индивидуальных номинациях в большом футболе, а также сильнейшие игроки по пляжному футболу и футзалу.

Артем Шукалович, корреспондент:

Конечно же, вручение наград – это вишенка на торте сезона. А утром состоялось заседание исполкома федерации, на котором и были утверждены номинанты. Помимо этого, функционеры обсудили ряд других вопросов. Например, одним из них стал переход футбольного клуба «Макслайн» в высшую лигу. И по итогам совместного собрания было решено, что коллектив из Рогачева не сможет принять участие в высшей лиге и останется в первой. Кто заменит его в вышке, станет известно позже.