«Не вижу паники. Хотя, может, она есть у организаторов». Как коронавирус повлиял на мировой спорт и что будет с Олимпиадой?

Новости мира. Коронавирус добрался и до спорта. Теперь календарь соревнований планируют не федерации и комитеты, а именно он, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. С каждым днем мы слышим о все большем количестве отмененных турниров. Без чего останутся болельщики из-за коронавируса? Разбиралась Ирина Петыш. Спортивным болельщикам день ото дня становится все больнее: теперь они следят не за результатом соревнований, а за их судьбой – состоятся или нет? Все началось с отмены теннисного Индиан-Уэллса и футбольной серии А. Дальше на паузу поставили НБА, НХЛ, Ла Лигу, футбольную Лигу чемпионов и Лигу Европы, все теннисные турниры под эгидой WTA и ATP, уже отменен этап Гран-при «Формулы-1» в Мельбурне, не состоятся чемпионат мира по фигурному катанию и юниорский чемпионат мира по хоккею.

Вирус COVID-19 уже успел распределить и первые награды: российский лыжник Александр Большунов досрочно выиграл Кубок мира. Это стало возможным по причине отказа всей сборной Норвегии от североамериканских этапов. Один из немногих видов спорта, который продержался почти до конца, – биатлон. Хотя и здесь коронавирус внес свои коррективы: седьмой и восьмой этапы Кубка мира прошли без одного из важнейших элементов биатлона – зрителей на трибунах. Тем не менее, спортсмены продолжили работать. Из финского Контиолахти нам написала Ирина Кривко.

Ирина Кривко, олимпийская чемпионка по биатлону:

Да, этап в Чехии из-за отсутствия болельщиков был скучным: было непривычно смотреть на пустые трибуны. Я не вижу паники, вроде все спокойно. Хотя, может, она есть у организаторов.

Белорусский спорт тоже обезопасился. В стране ограничены все культурно-массовые, спортивные и научные мероприятия с международным участием до 6 апреля. Также придется придержать ракетки белорусским теннисисткам: финал Кубка федерации, который должен был пройти в Венгрии в апреле, перенесен. Один из самых острых вопросов сейчас – состоится ли Олимпиада? Пока подготовка к главному старту продолжается, на этой неделе был зажжен олимпийский огонь, но некоторые квалификационные турниры, например, по борьбе и дзюдо, перенесены. Как же спортсменам отбираться на Игры? Эстафета продлится 121 день. В Греции состоялась церемония зажжения олимпийского огня

Виктория Меннанова, начальник отдела информации Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

Вспышка коронавируса, безусловно, создала ряд проблем спортсменам, которые планируют пройти отбор на Олимпийские игры в Токио. На заседании исполкома Международного олимпийского комитета на прошлой неделе обсуждались все меры, принятые для урегулирования ситуации с коронавирусом. Как отметил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, квоты могут быть увеличены по тем видам спорта, квалификационные турниры которых перенесены либо отменены из-за коронавируса. И предположил, что это может включать в себя предоставление мест тем спортсменам на Играх, которые на сегодняшний день являются потенциальными лидерами в завоевании олимпийских лицензий. МОК и международные спортивные федерации продолжат работу в этом направлении и постараются вынести справедливое решение.